PigToken (PIG) teave PIG is a high-yield frictionless farming token. There is a 5% tax on every transaction: 3% is locked in liquidity 2% is distributed to PIG holders proportional to the amount of PIG held. Ametlik veebisait: https://pigtoken.finance/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x8850d2c68c632e3b258e612abaa8fada7e6958e5 Ostke PIG kohe!

PigToken (PIG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PigToken (PIG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.14M $ 21.14M $ 21.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000056666 $ 0.0000056666 $ 0.0000056666 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00000002114 $ 0.00000002114 $ 0.00000002114 Lisateave PigToken (PIG) hinna kohta

PigToken (PIG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PigToken (PIG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PIG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PIG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PIG tokeni tokenoomikat, avastage PIG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust PIG Kas olete huvitatud PigToken (PIG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid PIG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas PIG MEXC-ist osta!

PigToken (PIG) hinna ajalugu PIG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage PIG hinna ajalugu kohe!

PIG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PIG võiks suunduda? Meie PIG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PIG tokeni hinna ennustust kohe!

