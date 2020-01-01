MOG Coin (MOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MOG Coin (MOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MOG Coin (MOG) teave MOG Coin is a meme coin. Ametlik veebisait: https://www.mogcoin.xyz Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/26VfKb7jjtdEdvfovoBijScoZmJbWWasFZkgfUD5w7cy Ostke MOG kohe!

MOG Coin (MOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MOG Coin (MOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 409.63M $ 409.63M $ 409.63M Koguvaru: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T Ringlev varu: $ 390.57T $ 390.57T $ 390.57T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 441.22M $ 441.22M $ 441.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 $ 0.0000040439 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 $ 0.000000000016402187 Praegune hind: $ 0.0000010488 $ 0.0000010488 $ 0.0000010488 Lisateave MOG Coin (MOG) hinna kohta

MOG Coin (MOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MOG Coin (MOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOG tokeni tokenoomikat, avastage MOG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOG Kas olete huvitatud MOG Coin (MOG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOG MEXC-ist osta!

MOG Coin (MOG) hinna ajalugu MOG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOG hinna ajalugu kohe!

MOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOG võiks suunduda? Meie MOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOG tokeni hinna ennustust kohe!

