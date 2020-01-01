KMD (KMD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KMD (KMD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KMD (KMD) teave Komodo is an open-source technology provider that offers all-in-one blockchain solutions for developers and enterprises. Komodo builds technologies that enable anyone to launch branded decentralized exchanges, cross-protocol financial applications, and independent blockchains. Ametlik veebisait: https://komodoplatform.com/en/ Valge raamat: https://komodoplatform.com/en/docs/historical/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://kmdexplorer.io/ Ostke KMD kohe!

KMD (KMD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KMD (KMD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 135.95M $ 135.95M $ 135.95M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.56M $ 4.56M $ 4.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.059 $ 0.059 $ 0.059 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.03356 $ 0.03356 $ 0.03356 Lisateave KMD (KMD) hinna kohta

KMD (KMD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KMD (KMD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KMD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KMD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KMD tokeni tokenoomikat, avastage KMD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KMD Kas olete huvitatud KMD (KMD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KMD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KMD MEXC-ist osta!

KMD (KMD) hinna ajalugu KMD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KMD hinna ajalugu kohe!

KMD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KMD võiks suunduda? Meie KMD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KMD tokeni hinna ennustust kohe!

