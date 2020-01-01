Greever (GVL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Greever (GVL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Greever (GVL) teave GREEVER is a Web3 Application, which contains the combination of Game-Fi and Social-Fi elements on D2E(Drive to Earn) base. GREEVER is designed for automobiles, the essential transportation in modern society. Ametlik veebisait: https://greever.io Valge raamat: https://greever.gitbook.io/eng/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x1a1027b2c787c362ae6e4a6495bfcc8fb3e9aebd Ostke GVL kohe!

Greever (GVL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Greever (GVL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.299 $ 0.299 $ 0.299 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000515228221993647 $ 0.000515228221993647 $ 0.000515228221993647 Praegune hind: $ 0.0010671 $ 0.0010671 $ 0.0010671 Lisateave Greever (GVL) hinna kohta

Greever (GVL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Greever (GVL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GVL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GVL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GVL tokeni tokenoomikat, avastage GVL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust GVL Kas olete huvitatud Greever (GVL) lisamisest oma portfooliosse?

Greever (GVL) hinna ajalugu GVL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GVL hinna ajalugu kohe!

GVL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GVL võiks suunduda? Meie GVL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GVL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

