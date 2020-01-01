FIGHT (FIGHT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi FIGHT (FIGHT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

FIGHT (FIGHT) teave FIGHT is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://www.hesaidfight.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/KMnDBXcPXoz6oMJW5XG4tXdwSWpmWEP2RQM1Uujpump Ostke FIGHT kohe!

FIGHT (FIGHT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage FIGHT (FIGHT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 552.10K $ 552.10K $ 552.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0605776 $ 0.0605776 $ 0.0605776 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000107455764519988 $ 0.000107455764519988 $ 0.000107455764519988 Praegune hind: $ 0.0005521 $ 0.0005521 $ 0.0005521 Lisateave FIGHT (FIGHT) hinna kohta

FIGHT (FIGHT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud FIGHT (FIGHT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FIGHT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FIGHT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FIGHT tokeni tokenoomikat, avastage FIGHT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust FIGHT Kas olete huvitatud FIGHT (FIGHT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid FIGHT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas FIGHT MEXC-ist osta!

FIGHT (FIGHT) hinna ajalugu FIGHT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage FIGHT hinna ajalugu kohe!

FIGHT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FIGHT võiks suunduda? Meie FIGHT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FIGHT tokeni hinna ennustust kohe!

