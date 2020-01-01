ELYSIA (EL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ELYSIA (EL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ELYSIA (EL) teave Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities. Ametlik veebisait: https://elysia.land/ Valge raamat: https://docs.elysia.land/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2781246fe707bb15cee3e5ea354e2154a2877b16 Ostke EL kohe!

ELYSIA (EL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ELYSIA (EL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.95M $ 22.95M $ 22.95M Koguvaru: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Ringlev varu: $ 4.89B $ 4.89B $ 4.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.87M $ 32.87M $ 32.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02499 $ 0.02499 $ 0.02499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00068517 $ 0.00068517 $ 0.00068517 Praegune hind: $ 0.004695 $ 0.004695 $ 0.004695 Lisateave ELYSIA (EL) hinna kohta

ELYSIA (EL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ELYSIA (EL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EL tokeni tokenoomikat, avastage EL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EL Kas olete huvitatud ELYSIA (EL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EL MEXC-ist osta!

ELYSIA (EL) hinna ajalugu EL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EL hinna ajalugu kohe!

EL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EL võiks suunduda? Meie EL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EL tokeni hinna ennustust kohe!

