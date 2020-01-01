DAI (DAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DAI (DAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DAI (DAI) teave Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. Ametlik veebisait: https://makerdao.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o Ostke DAI kohe!

DAI (DAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DAI (DAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Koguvaru: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B Ringlev varu: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 Praegune hind: $ 0.9996 $ 0.9996 $ 0.9996 Lisateave DAI (DAI) hinna kohta

DAI (DAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DAI (DAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAI tokeni tokenoomikat, avastage DAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DAI Kas olete huvitatud DAI (DAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DAI MEXC-ist osta!

DAI (DAI) hinna ajalugu DAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DAI hinna ajalugu kohe!

DAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAI võiks suunduda? Meie DAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAI tokeni hinna ennustust kohe!

