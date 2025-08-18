Mis on DAI (DAI)

Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.

DAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida DAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse DAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on DAI (DAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAI (DAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DAI hinna ennustust kohe!

DAI (DAI) tokenoomika

DAI (DAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DAI (DAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

DAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DAI kohta Kui palju on DAI (DAI) tänapäeval väärt? Reaalajas DAI hind USD on 0.9996 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAI/USD hind? $ 0.9996 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DAI turukapitalisatsioon? DAI turukapitalisatsioon on $ 5.36B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAI ringlev varu? DAI ringlev varu on 5.37B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAI (ATH) hind? DAI saavutab ATH hinna summas 3.668397883943107 USD . Mis oli kõigi aegade DAI madalaim (ATL) hind? DAI nägi ATL hinda summas 0.8970032280541823 USD . Milline on DAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAI kauplemismaht on $ 18.71M USD . Kas DAI sel aastal kõrgemale ka suundub? DAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAI hinna ennustust

