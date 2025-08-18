DAI (DAI) reaalajas hind on $ 0.9996. Viimase 24 tunni jooksul DAI kaubeldud madalaim $ 0.999 ja kõrgeim $ 1 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.668397883943107 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8970032280541823.
Lüliajalise tootluse osas on DAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DAI (DAI) – turuteave
No.25
$ 5.36B
$ 5.36B
$ 18.71M
$ 18.71M
$ 5.36B
$ 5.36B
5.37B
5.37B
--
--
5,365,382,702.664872
5,365,382,702.664872
0.13%
$ 1
$ 1
ETH
DAI praegune turukapitalisatsioon on $ 5.36B$ 18.71M 24 tunnise kauplemismahuga. DAI ringlev varu on 5.37B, mille koguvaru on 5365382702.664872. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
DAI (DAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003
-0.03%
30 päeva
$ +0.0003
+0.03%
60 päeva
$ -0.0001
-0.02%
90 päeva
$ -0.0001
-0.02%
DAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris DAI muutuse $ -0.0003 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003 (+0.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DAI $ -0.0001 (-0.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001 (-0.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DAI (DAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain.
DAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on DAI (DAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DAI (DAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DAI (DAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DAI (DAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.