Cornucopias (COPI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cornucopias (COPI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Cornucopias (COPI) teave An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes. Ametlik veebisait: https://www.cornucopias.io Valge raamat: https://copiwiki.cornucopias.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f Ostke COPI kohe!

Cornucopias (COPI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cornucopias (COPI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.33M $ 18.33M $ 18.33M Koguvaru: $ 3.84B $ 3.84B $ 3.84B Ringlev varu: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 68.16M $ 68.16M $ 68.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1095 $ 0.1095 $ 0.1095 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01775 $ 0.01775 $ 0.01775 Lisateave Cornucopias (COPI) hinna kohta

Cornucopias (COPI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cornucopias (COPI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COPI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COPI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COPI tokeni tokenoomikat, avastage COPI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust COPI Kas olete huvitatud Cornucopias (COPI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid COPI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas COPI MEXC-ist osta!

Cornucopias (COPI) hinna ajalugu COPI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage COPI hinna ajalugu kohe!

COPI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COPI võiks suunduda? Meie COPI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COPI tokeni hinna ennustust kohe!

