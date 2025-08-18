Rohkem infot CHAT

1 CHAT/USD reaalajas hind:

$0.3284
$0.3284$0.3284
+0.92%1D
USD
Solchat (CHAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:21:31 (UTC+8)

Solchat (CHAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3132
$ 0.3132$ 0.3132
24 h madal
$ 0.3567
$ 0.3567$ 0.3567
24 h kõrge

$ 0.3132
$ 0.3132$ 0.3132

$ 0.3567
$ 0.3567$ 0.3567

$ 19.679782488613803
$ 19.679782488613803$ 19.679782488613803

$ 0.00506354172811015
$ 0.00506354172811015$ 0.00506354172811015

+1.14%

+0.92%

+35.43%

+35.43%

Solchat (CHAT) reaalajas hind on $ 0.3279. Viimase 24 tunni jooksul CHAT kaubeldud madalaim $ 0.3132 ja kõrgeim $ 0.3567 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.679782488613803 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00506354172811015.

Lüliajalise tootluse osas on CHAT muutunud +1.14% viimase tunni jooksul, +0.92% 24 tunni vältel +35.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solchat (CHAT) – turuteave

No.1732

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

$ 67.97K
$ 67.97K$ 67.97K

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

8.04M
8.04M 8.04M

8,999,983
8,999,983 8,999,983

SOL

Solchat praegune turukapitalisatsioon on $ 2.64M $ 67.97K 24 tunnise kauplemismahuga. CHAT ringlev varu on 8.04M, mille koguvaru on 8999983. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Solchat (CHAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Solchat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.002994+0.92%
30 päeva$ +0.1114+51.45%
60 päeva$ +0.1349+69.89%
90 päeva$ +0.0589+21.89%
Solchat Hinnamuutus täna

Täna registreeris CHAT muutuse $ +0.002994 (+0.92%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Solchat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1114 (+51.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Solchat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CHAT $ +0.1349 (+69.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Solchat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0589 (+21.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Solchat (CHAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Solchat hinnaajaloo lehte.

Mis on Solchat (CHAT)

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

Solchat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Solchat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CHAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Solchat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Solchat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Solchat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solchat (CHAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solchat (CHAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solchat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solchat hinna ennustust kohe!

Solchat (CHAT) tokenoomika

Solchat (CHAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Solchat (CHAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Solchat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Solchat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CHAT kohalike valuutade suhtes

1 Solchat(CHAT)/VND
8,628.6885
1 Solchat(CHAT)/AUD
A$0.498408
1 Solchat(CHAT)/GBP
0.239367
1 Solchat(CHAT)/EUR
0.278715
1 Solchat(CHAT)/USD
$0.3279
1 Solchat(CHAT)/MYR
RM1.380459
1 Solchat(CHAT)/TRY
13.375041
1 Solchat(CHAT)/JPY
¥48.2013
1 Solchat(CHAT)/ARS
ARS$425.289579
1 Solchat(CHAT)/RUB
26.136909
1 Solchat(CHAT)/INR
28.694529
1 Solchat(CHAT)/IDR
Rp5,288.708937
1 Solchat(CHAT)/KRW
455.413752
1 Solchat(CHAT)/PHP
18.542745
1 Solchat(CHAT)/EGP
￡E.15.824454
1 Solchat(CHAT)/BRL
R$1.77066
1 Solchat(CHAT)/CAD
C$0.452502
1 Solchat(CHAT)/BDT
39.820176
1 Solchat(CHAT)/NGN
502.913346
1 Solchat(CHAT)/UAH
13.512759
1 Solchat(CHAT)/VES
Bs44.2665
1 Solchat(CHAT)/CLP
$316.0956
1 Solchat(CHAT)/PKR
Rs92.887512
1 Solchat(CHAT)/KZT
177.528339
1 Solchat(CHAT)/THB
฿10.620681
1 Solchat(CHAT)/TWD
NT$9.846837
1 Solchat(CHAT)/AED
د.إ1.203393
1 Solchat(CHAT)/CHF
Fr0.26232
1 Solchat(CHAT)/HKD
HK$2.564178
1 Solchat(CHAT)/AMD
֏125.343054
1 Solchat(CHAT)/MAD
.د.م2.947821
1 Solchat(CHAT)/MXN
$6.187473
1 Solchat(CHAT)/PLN
1.193556
1 Solchat(CHAT)/RON
лв1.416528
1 Solchat(CHAT)/SEK
kr3.131445
1 Solchat(CHAT)/BGN
лв0.547593
1 Solchat(CHAT)/HUF
Ft110.69904
1 Solchat(CHAT)/CZK
6.85311
1 Solchat(CHAT)/KWD
د.ك0.1000095
1 Solchat(CHAT)/ILS
1.105023
1 Solchat(CHAT)/NOK
kr3.341301
1 Solchat(CHAT)/NZD
$0.550872

Solchat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Solchat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Solchat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solchat kohta

Kui palju on Solchat (CHAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHAT hind USD on 0.3279 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHAT/USD hind?
Praegune hind CHAT/USD on $ 0.3279. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solchat turukapitalisatsioon?
CHAT turukapitalisatsioon on $ 2.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHAT ringlev varu?
CHAT ringlev varu on 8.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHAT (ATH) hind?
CHAT saavutab ATH hinna summas 19.679782488613803 USD.
Mis oli kõigi aegade CHAT madalaim (ATL) hind?
CHAT nägi ATL hinda summas 0.00506354172811015 USD.
Milline on CHAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHAT kauplemismaht on $ 67.97K USD.
Kas CHAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHAT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:21:31 (UTC+8)

Solchat (CHAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

