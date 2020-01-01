Butthole Coin (BUTTHOLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Butthole Coin (BUTTHOLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Butthole Coin (BUTTHOLE) teave This is a viral memecoin issued on Pumpfun, designed to express humor. Ametlik veebisait: https://buttholecoin.dev/ Valge raamat: https://buttholecoin.dev/white-paper Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CboMcTUYUcy9E6B3yGdFn6aEsGUnYV6yWeoeukw6pump Ostke BUTTHOLE kohe!

Butthole Coin (BUTTHOLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Butthole Coin (BUTTHOLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Koguvaru: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Ringlev varu: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 $ 0.000045316363328446 Praegune hind: $ 0.004375 $ 0.004375 $ 0.004375 Lisateave Butthole Coin (BUTTHOLE) hinna kohta

Butthole Coin (BUTTHOLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Butthole Coin (BUTTHOLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUTTHOLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUTTHOLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUTTHOLE tokeni tokenoomikat, avastage BUTTHOLE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BUTTHOLE Kas olete huvitatud Butthole Coin (BUTTHOLE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BUTTHOLE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas BUTTHOLE MEXC-ist osta!

Butthole Coin (BUTTHOLE) hinna ajalugu BUTTHOLE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BUTTHOLE hinna ajalugu kohe!

BUTTHOLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BUTTHOLE võiks suunduda? Meie BUTTHOLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BUTTHOLE tokeni hinna ennustust kohe!

