Bombie (BOMB) teave Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Ametlik veebisait: https://bombie.xyz/ Valge raamat: https://bombie.xyz/#/whitepaper Plokiahela Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQZEf6A-BfN8wYVnjdyPWpCXwkTSjhfF5ZWP7AjReM4eEI Ostke BOMB kohe!

Bombie (BOMB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bombie (BOMB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.24M $ 4.24M $ 4.24M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00489 $ 0.00489 $ 0.00489 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 Praegune hind: $ 0.0004709 $ 0.0004709 $ 0.0004709 Lisateave Bombie (BOMB) hinna kohta

Bombie (BOMB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bombie (BOMB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BOMB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BOMB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BOMB tokeni tokenoomikat, avastage BOMB tokeni reaalajas hinda!

Bombie (BOMB) hinna ajalugu BOMB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BOMB hinna ajalugu kohe!

BOMB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BOMB võiks suunduda? Meie BOMB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BOMB tokeni hinna ennustust kohe!

