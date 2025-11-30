Precio de ZeroX King hoy

El precio actual de ZeroX King (0XK) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 0XK a USD es -- por 0XK.

ZeroX King actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,477.73, con un suministro circulante de 45.63B 0XK. Durante las últimas 24 horas, 0XK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000345, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 0XK experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ZeroX King (0XK)

Cap de mercado $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Suministro de Circulación 45.63B 45.63B 45.63B Suministro total 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

