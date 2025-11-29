Precio de WISHDOG hoy

El precio actual de WISHDOG (WISHDOG) hoy es $ 0.00011522, con una variación del 13.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WISHDOG a USD es $ 0.00011522 por WISHDOG.

WISHDOG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 115,263, con un suministro circulante de 1.00B WISHDOG. Durante las últimas 24 horas, WISHDOG cotiza entre $ 0.00011455 (bajo) y $ 0.0001346 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00324898, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006277.

En el corto plazo, WISHDOG experimentó un cambio de +0.44% en la última hora y de +76.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WISHDOG (WISHDOG)

Cap de mercado $ 115.26K$ 115.26K $ 115.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 115.26K$ 115.26K $ 115.26K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WISHDOG es de $ 115.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WISHDOG es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 115.26K.