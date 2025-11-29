Precio de WeWay hoy

El precio actual de WeWay (WWY) hoy es $ 0.00001007, con una variación del 5.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WWY a USD es $ 0.00001007 por WWY.

WeWay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,679, con un suministro circulante de 6.82B WWY. Durante las últimas 24 horas, WWY cotiza entre $ 0.00000899 (bajo) y $ 0.00001013 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.080202, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000787.

En el corto plazo, WWY experimentó un cambio de +1.11% en la última hora y de +16.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WeWay (WWY)

Cap de mercado $ 68.68K$ 68.68K $ 68.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.51K$ 70.51K $ 70.51K Suministro de Circulación 6.82B 6.82B 6.82B Suministro total 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

La capitalización de mercado actual de WeWay es de $ 68.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WWY es de 6.82B, con un suministro total de 6999999999.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.51K.