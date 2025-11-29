Precio de Vibe Coding Meta hoy

El precio actual de Vibe Coding Meta (VIBECODER) hoy es $ 0.0000339, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VIBECODER a USD es $ 0.0000339 por VIBECODER.

Vibe Coding Meta actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,882, con un suministro circulante de 969.90M VIBECODER. Durante las últimas 24 horas, VIBECODER cotiza entre $ 0.0000339 (bajo) y $ 0.0000339 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00065667, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003162.

En el corto plazo, VIBECODER experimentó un cambio de -- en la última hora y de -25.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Cap de mercado $ 32.88K$ 32.88K $ 32.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.88K$ 32.88K $ 32.88K Suministro de Circulación 969.90M 969.90M 969.90M Suministro total 969,903,629.375978 969,903,629.375978 969,903,629.375978

La capitalización de mercado actual de Vibe Coding Meta es de $ 32.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VIBECODER es de 969.90M, con un suministro total de 969903629.375978. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.88K.