Precio de UpTop hoy

El precio actual de UpTop (UPTOP) hoy es $ 0.00264447, con una variación del 0.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPTOP a USD es $ 0.00264447 por UPTOP.

UpTop actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 554,235, con un suministro circulante de 210.00M UPTOP. Durante las últimas 24 horas, UPTOP cotiza entre $ 0.00262142 (bajo) y $ 0.00268106 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04540951, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00262142.

En el corto plazo, UPTOP experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de -3.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UpTop (UPTOP)

Cap de mercado $ 554.24K$ 554.24K $ 554.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Suministro de Circulación 210.00M 210.00M 210.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

