Precio de Umi hoy

El precio actual de Umi (UMI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UMI a USD es -- por UMI.

Umi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,035.18, con un suministro circulante de 57.32M UMI. Durante las últimas 24 horas, UMI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.065007, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UMI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +11.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Umi (UMI)

Cap de mercado $ 10.04K$ 10.04K $ 10.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.51K$ 17.51K $ 17.51K Suministro de Circulación 57.32M 57.32M 57.32M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Umi es de $ 10.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UMI es de 57.32M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.51K.