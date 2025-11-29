Precio de TriasLab hoy

El precio actual de TriasLab (TRIAS) hoy es $ 0.744769, con una variación del 3.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRIAS a USD es $ 0.744769 por TRIAS.

TriasLab actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,442,834, con un suministro circulante de 10.00M TRIAS. Durante las últimas 24 horas, TRIAS cotiza entre $ 0.709669 (bajo) y $ 0.77329 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 31.7, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.391767.

En el corto plazo, TRIAS experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +12.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TriasLab (TRIAS)

Cap de mercado $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TriasLab es de $ 7.44M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRIAS es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.44M.