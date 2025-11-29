Precio de Transfidelity hoy

El precio actual de Transfidelity (FIDEL) hoy es $ 0.245347, con una variación del 3.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FIDEL a USD es $ 0.245347 por FIDEL.

Transfidelity actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 245,622, con un suministro circulante de 1.00M FIDEL. Durante las últimas 24 horas, FIDEL cotiza entre $ 0.245302 (bajo) y $ 0.254856 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.8633, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.23939.

En el corto plazo, FIDEL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Transfidelity (FIDEL)

Cap de mercado $ 245.62K$ 245.62K $ 245.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 245.62K$ 245.62K $ 245.62K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Transfidelity es de $ 245.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FIDEL es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 245.62K.