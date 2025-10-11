Información del precio (USD) de Tharwa USD (THUSD)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.983763 $ 0.983763 $ 0.983763 24H Mín $ 1.085 $ 1.085 $ 1.085 24H Máx 24H Mín $ 0.983763$ 0.983763 $ 0.983763 24H Máx $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Máximo Histórico $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Precio más bajo $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) +0.13% Cambio de Precio (7D) +0.34% Cambio de Precio (7D) +0.34%

El precio en tiempo real de Tharwa USD (THUSD) es de $1.002. Durante las últimas 24 horas, THUSD se ha operado entre un mínimo de $ 0.983763 y un máximo de $ 1.085, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de THUSD es de $ 1.085, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.873839.

En términos de rendimiento a corto plazo, THUSD ha cambiado en un -- en la última hora, +0.13% en 24 horas y +0.34% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Tharwa USD (THUSD)

Cap de mercado $ 670.40K$ 670.40K $ 670.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Suministro de Circulación 668.92K 668.92K 668.92K Suministro total 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

La capitalización de mercado actual de Tharwa USD es de $ 670.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de THUSD es de 668.92K, con un suministro total de 3582210.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.59M.