Precio de SOLPUMP hoy

El precio actual de SOLPUMP (SOLPUMP) hoy es $ 0.02166526, con una variación del 4.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLPUMP a USD es $ 0.02166526 por SOLPUMP.

SOLPUMP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,019,473, con un suministro circulante de 93.22M SOLPUMP. Durante las últimas 24 horas, SOLPUMP cotiza entre $ 0.02039912 (bajo) y $ 0.02287147 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02417307, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00712638.

En el corto plazo, SOLPUMP experimentó un cambio de -1.07% en la última hora y de +26.59% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SOLPUMP (SOLPUMP)

Cap de mercado $ 2.02M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.94M Suministro de Circulación 93.22M Suministro total 182,103,333.254368

