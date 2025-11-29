Precio de ROY hoy

El precio actual de ROY (ROY) hoy es $ 0.00104172, con una variación del 8.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROY a USD es $ 0.00104172 por ROY.

ROY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,047,168, con un suministro circulante de 999.99M ROY. Durante las últimas 24 horas, ROY cotiza entre $ 0.00101849 (bajo) y $ 0.00118124 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00608046, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00048689.

En el corto plazo, ROY experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de -8.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ROY (ROY)

Cap de mercado $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,990,632.133346 999,990,632.133346 999,990,632.133346

La capitalización de mercado actual de ROY es de $ 1.05M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROY es de 999.99M, con un suministro total de 999990632.133346. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.05M.