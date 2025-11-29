Precio de Resister hoy

El precio actual de Resister (RSTR) hoy es $ 0.00590829, con una variación del 4.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RSTR a USD es $ 0.00590829 por RSTR.

Resister actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 741,853, con un suministro circulante de 125.50M RSTR. Durante las últimas 24 horas, RSTR cotiza entre $ 0.00590677 (bajo) y $ 0.00657581 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01580666, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00562479.

En el corto plazo, RSTR experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de -3.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Resister (RSTR)

Cap de mercado $ 741.85K$ 741.85K $ 741.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.91M$ 5.91M $ 5.91M Suministro de Circulación 125.50M 125.50M 125.50M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Resister es de $ 741.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RSTR es de 125.50M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.91M.