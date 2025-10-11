Información del precio (USD) de PARSIQ (PRQ)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00524672 $ 0.00524672 $ 0.00524672 24H Mín $ 0.0068485 $ 0.0068485 $ 0.0068485 24H Máx 24H Mín $ 0.00524672$ 0.00524672 $ 0.00524672 24H Máx $ 0.0068485$ 0.0068485 $ 0.0068485 Máximo Histórico $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Precio más bajo $ 0.0018575$ 0.0018575 $ 0.0018575 Cambio de Precio (1H) +0.35% Cambio de Precio (1D) -7.50% Cambio de Precio (7D) -27.13% Cambio de Precio (7D) -27.13%

El precio en tiempo real de PARSIQ (PRQ) es de $0.00626932. Durante las últimas 24 horas, PRQ se ha operado entre un mínimo de $ 0.00524672 y un máximo de $ 0.0068485, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PRQ es de $ 2.62, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0018575.

En términos de rendimiento a corto plazo, PRQ ha cambiado en un +0.35% en la última hora, -7.50% en 24 horas y -27.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de PARSIQ (PRQ)

Cap de mercado $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Suministro de Circulación 292.76M 292.76M 292.76M Suministro total 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

La capitalización de mercado actual de PARSIQ es de $ 1.83M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRQ es de 292.76M, con un suministro total de 310256872.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.94M.