Precio de OID hoy

El precio actual de OID (OID) hoy es --, con una variación del 3.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OID a USD es -- por OID.

OID actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 114,195, con un suministro circulante de 1.00B OID. Durante las últimas 24 horas, OID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00276221, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OID experimentó un cambio de -0.09% en la última hora y de +16.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de OID (OID)

Cap de mercado $ 114.20K$ 114.20K $ 114.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 114.20K$ 114.20K $ 114.20K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de OID es de $ 114.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OID es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 114.20K.