Precio de MOTO hoy

El precio actual de MOTO (MOTO) hoy es $ 0.00071639, con una variación del 2.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOTO a USD es $ 0.00071639 por MOTO.

MOTO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 716,420, con un suministro circulante de 1.00B MOTO. Durante las últimas 24 horas, MOTO cotiza entre $ 0.00068688 (bajo) y $ 0.0007386 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00592703, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00025446.

En el corto plazo, MOTO experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +154.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MOTO (MOTO)

Cap de mercado $ 716.42K$ 716.42K $ 716.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 716.42K$ 716.42K $ 716.42K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MOTO es de $ 716.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOTO es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 716.42K.