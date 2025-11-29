Precio de Moo hoy

El precio actual de Moo (MOO) hoy es --, con una variación del 3.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOO a USD es -- por MOO.

Moo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 129,832, con un suministro circulante de 348.95T MOO. Durante las últimas 24 horas, MOO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOO experimentó un cambio de -2.04% en la última hora y de +6.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moo (MOO)

Cap de mercado $ 129.83K$ 129.83K $ 129.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 156.27K$ 156.27K $ 156.27K Suministro de Circulación 348.95T 348.95T 348.95T Suministro total 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moo es de $ 129.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOO es de 348.95T, con un suministro total de 420000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 156.27K.