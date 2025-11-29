Precio de KIKICat hoy

El precio actual de KIKICat (KIKI) hoy es --, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIKI a USD es -- por KIKI.

KIKICat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 148,987, con un suministro circulante de 999.94M KIKI. Durante las últimas 24 horas, KIKI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.102855, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KIKI experimentó un cambio de +2.08% en la última hora y de +5.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KIKICat (KIKI)

Cap de mercado $ 148.99K$ 148.99K $ 148.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.99K$ 148.99K $ 148.99K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,936,601.060181 999,936,601.060181 999,936,601.060181

