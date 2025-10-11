Información del precio (USD) de Grix (GRIX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.02562385 $ 0.02562385 $ 0.02562385 24H Mín $ 0.03037073 $ 0.03037073 $ 0.03037073 24H Máx 24H Mín $ 0.02562385$ 0.02562385 $ 0.02562385 24H Máx $ 0.03037073$ 0.03037073 $ 0.03037073 Máximo Histórico $ 0.04020081$ 0.04020081 $ 0.04020081 Precio más bajo $ 0.0162722$ 0.0162722 $ 0.0162722 Cambio de Precio (1H) +0.92% Cambio de Precio (1D) -13.55% Cambio de Precio (7D) -19.28% Cambio de Precio (7D) -19.28%

El precio en tiempo real de Grix (GRIX) es de $0.02618513. Durante las últimas 24 horas, GRIX se ha operado entre un mínimo de $ 0.02562385 y un máximo de $ 0.03037073, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GRIX es de $ 0.04020081, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0162722.

En términos de rendimiento a corto plazo, GRIX ha cambiado en un +0.92% en la última hora, -13.55% en 24 horas y -19.28% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Grix (GRIX)

Cap de mercado $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.17M$ 26.17M $ 26.17M Suministro de Circulación 109.06M 109.06M 109.06M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Grix es de $ 2.85M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GRIX es de 109.06M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.17M.