El precio en vivo de Grix hoy es de 0.02618513 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de GRIX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de GRIX en MEXC ahora.El precio en vivo de Grix hoy es de 0.02618513 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de GRIX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de GRIX en MEXC ahora.

Más información de GRIX

Info. de precios de GRIX

Sitio web oficial de GRIX

Tokenomía de GRIX

Pronóstico de precios de GRIX

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Grix

Precio de Grix (GRIX)

No listado

Precio en vivo de 1 GRIX en USD:

$0.02617512
$0.02617512$0.02617512
-13.50%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Grix (GRIX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:27:56 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Grix (GRIX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.02562385
$ 0.02562385$ 0.02562385
24H Mín
$ 0.03037073
$ 0.03037073$ 0.03037073
24H Máx

$ 0.02562385
$ 0.02562385$ 0.02562385

$ 0.03037073
$ 0.03037073$ 0.03037073

$ 0.04020081
$ 0.04020081$ 0.04020081

$ 0.0162722
$ 0.0162722$ 0.0162722

+0.92%

-13.55%

-19.28%

-19.28%

El precio en tiempo real de Grix (GRIX) es de $0.02618513. Durante las últimas 24 horas, GRIX se ha operado entre un mínimo de $ 0.02562385 y un máximo de $ 0.03037073, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GRIX es de $ 0.04020081, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.0162722.

En términos de rendimiento a corto plazo, GRIX ha cambiado en un +0.92% en la última hora, -13.55% en 24 horas y -19.28% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Grix (GRIX)

$ 2.85M
$ 2.85M$ 2.85M

--
----

$ 26.17M
$ 26.17M$ 26.17M

109.06M
109.06M 109.06M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Grix es de $ 2.85M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GRIX es de 109.06M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.17M.

Historial de precios de Grix (GRIX) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Grix a USD fue de $ -0.00410598628556801.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Grix a USD fue de $ -0.0065167613.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Grix a USD fue de $ -0.0077826605.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Grix a USD fue de $ -0.005694641180527615.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00410598628556801-13.55%
30 Días$ -0.0065167613-24.88%
60 Días$ -0.0077826605-29.72%
90 Días$ -0.005694641180527615-17.86%

Qué es Grix (GRIX)

Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Grix(GRIX)

Sitio web oficial

Predicción del precio de Grix (USD)

¿Cuánto valdrá Grix (GRIX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Grix (GRIX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Grix.

¡Consulta la predicción del precio de Grix ahora!

GRIX a monedas locales

Tokenómica de Grix (GRIX)

Entender la tokenómica de Grix (GRIX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de GRIX!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Grix (GRIX)

¿Cuánto vale Grix (GRIX) hoy?
El precio en vivo de GRIX en USD es de 0.02618513 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de GRIX en USD?
El precio actual de GRIX en USD es de $ 0.02618513. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Grix?
La capitalización de mercado de GRIX es de $ 2.85M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de GRIX?
El suministro circulante de GRIX es de 109.06M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de GRIX?
GRIX alcanzó un precio ATH de 0.04020081 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de GRIX?
GRIX vio un precio ATL de 0.0162722 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de GRIX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para GRIX es de -- USD.
¿GRIX subirá más este año?
El precio de GRIX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de GRIX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:27:56 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Grix (GRIX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.