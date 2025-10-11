Precio de GEI BEAR (GEI)
+1.37%
-5.25%
-9.05%
-9.05%
El precio en tiempo real de GEI BEAR (GEI) es de $0.00207092. Durante las últimas 24 horas, GEI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00139935 y un máximo de $ 0.00219988, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GEI es de $ 0.00821529, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00139935.
En términos de rendimiento a corto plazo, GEI ha cambiado en un +1.37% en la última hora, -5.25% en 24 horas y -9.05% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.
La capitalización de mercado actual de GEI BEAR es de $ 143.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GEI es de 69.42M, con un suministro total de 69420539.8469265. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 143.76K.
Durante el día de hoy, el cambio de precio de GEI BEAR a USD fue de $ -0.000114949676245918.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de GEI BEAR a USD fue de $ -0.0005733683.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de GEI BEAR a USD fue de $ -0.0010941770.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de GEI BEAR a USD fue de $ -0.003441606583117903.
|Período
|Cambio (USD)
|Cambio (%)
|Hoy
|$ -0.000114949676245918
|-5.25%
|30 Días
|$ -0.0005733683
|-27.68%
|60 Días
|$ -0.0010941770
|-52.83%
|90 Días
|$ -0.003441606583117903
|-62.43%
GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.
GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.
The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.
Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.
The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.
Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.
Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.
MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!
¿Cuánto valdrá GEI BEAR (GEI) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos GEI BEAR (GEI) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre GEI BEAR.
¡Consulta la predicción del precio de GEI BEAR ahora!
Entender la tokenómica de GEI BEAR (GEI) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de GEI!
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|10-10 18:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
|10-09 22:09:00
|Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
|10-09 06:24:00
|Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
|10-09 00:05:00
|Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
|10-08 11:51:08
|Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
|10-08 03:05:00
|Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.