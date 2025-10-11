Información del precio (USD) de GEI BEAR (GEI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00139935 $ 0.00139935 $ 0.00139935 24H Mín $ 0.00219988 $ 0.00219988 $ 0.00219988 24H Máx 24H Mín $ 0.00139935$ 0.00139935 $ 0.00139935 24H Máx $ 0.00219988$ 0.00219988 $ 0.00219988 Máximo Histórico $ 0.00821529$ 0.00821529 $ 0.00821529 Precio más bajo $ 0.00139935$ 0.00139935 $ 0.00139935 Cambio de Precio (1H) +1.37% Cambio de Precio (1D) -5.25% Cambio de Precio (7D) -9.05% Cambio de Precio (7D) -9.05%

El precio en tiempo real de GEI BEAR (GEI) es de $0.00207092. Durante las últimas 24 horas, GEI se ha operado entre un mínimo de $ 0.00139935 y un máximo de $ 0.00219988, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GEI es de $ 0.00821529, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00139935.

En términos de rendimiento a corto plazo, GEI ha cambiado en un +1.37% en la última hora, -5.25% en 24 horas y -9.05% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de GEI BEAR (GEI)

Cap de mercado $ 143.76K$ 143.76K $ 143.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 143.76K$ 143.76K $ 143.76K Suministro de Circulación 69.42M 69.42M 69.42M Suministro total 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

La capitalización de mercado actual de GEI BEAR es de $ 143.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GEI es de 69.42M, con un suministro total de 69420539.8469265. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 143.76K.