Precio de Edu3Games hoy

El precio actual de Edu3Games (EGN) hoy es $ 0.00757094, con una variación del 10.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EGN a USD es $ 0.00757094 por EGN.

Edu3Games actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,566,901, con un suministro circulante de 1000.00M EGN. Durante las últimas 24 horas, EGN cotiza entre $ 0.0075533 (bajo) y $ 0.00872213 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04242631, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0075533.

En el corto plazo, EGN experimentó un cambio de -2.24% en la última hora y de -10.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Edu3Games (EGN)

Cap de mercado $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.57M$ 7.57M $ 7.57M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,798.321158 999,999,798.321158 999,999,798.321158

La capitalización de mercado actual de Edu3Games es de $ 7.57M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EGN es de 1000.00M, con un suministro total de 999999798.321158. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.57M.