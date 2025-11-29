Precio de DEF1 hoy

El precio actual de DEF1 (DEF1) hoy es $ 0.00000657, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEF1 a USD es $ 0.00000657 por DEF1.

DEF1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,572.67, con un suministro circulante de 1.00B DEF1. Durante las últimas 24 horas, DEF1 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00075275, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000646.

En el corto plazo, DEF1 experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DEF1 (DEF1)

Cap de mercado $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

