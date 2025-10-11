El precio en vivo de CV3 hoy es de 0 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de CV3AI en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de CV3AI en MEXC ahora.El precio en vivo de CV3 hoy es de 0 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de CV3AI en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de CV3AI en MEXC ahora.

Precio en vivo de 1 CV3AI en USD:

$0.00011131
$0.00011131$0.00011131
-25.70%1D
Gráfico de precios en vivo de CV3 (CV3AI)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:23:13 (UTC+8)

Información del precio (USD) de CV3 (CV3AI)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.63%

-25.77%

-42.18%

-42.18%

El precio en tiempo real de CV3 (CV3AI) es de --. Durante las últimas 24 horas, CV3AI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CV3AI es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CV3AI ha cambiado en un +1.63% en la última hora, -25.77% en 24 horas y -42.18% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de CV3 (CV3AI)

$ 110.20K
$ 110.20K$ 110.20K

--
----

$ 110.20K
$ 110.20K$ 110.20K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CV3 es de $ 110.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CV3AI es de 990.00M, con un suministro total de 990000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 110.20K.

Historial de precios de CV3 (CV3AI) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de CV3 a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de CV3 a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de CV3 a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de CV3 a USD fue de $ 0.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-25.77%
30 Días$ 0-58.68%
60 Días$ 0-25.04%
90 Días$ 0--

Qué es CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

Predicción del precio de CV3 (USD)

¿Cuánto valdrá CV3 (CV3AI) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos CV3 (CV3AI) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre CV3.

¡Consulta la predicción del precio de CV3 ahora!

CV3AI a monedas locales

Tokenómica de CV3 (CV3AI)

Entender la tokenómica de CV3 (CV3AI) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de CV3AI!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre CV3 (CV3AI)

¿Cuánto vale CV3 (CV3AI) hoy?
El precio en vivo de CV3AI en USD es de 0 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de CV3AI en USD?
El precio actual de CV3AI en USD es de $ 0. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de CV3?
La capitalización de mercado de CV3AI es de $ 110.20K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de CV3AI?
El suministro circulante de CV3AI es de 990.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de CV3AI?
CV3AI alcanzó un precio ATH de 0 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de CV3AI?
CV3AI vio un precio ATL de 0 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de CV3AI?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para CV3AI es de -- USD.
¿CV3AI subirá más este año?
El precio de CV3AI podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de CV3AI para obtener un análisis más detallado.
