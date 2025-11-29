Precio de CryptoLoots hoy

El precio actual de CryptoLoots (CLOOTS) hoy es --, con una variación del 6.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLOOTS a USD es -- por CLOOTS.

CryptoLoots actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 106,382, con un suministro circulante de 985.19M CLOOTS. Durante las últimas 24 horas, CLOOTS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00211204, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLOOTS experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de +25.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CryptoLoots (CLOOTS)

Cap de mercado $ 106.38K$ 106.38K $ 106.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 106.38K$ 106.38K $ 106.38K Suministro de Circulación 985.19M 985.19M 985.19M Suministro total 985,194,947.752869 985,194,947.752869 985,194,947.752869

