Precio de Burning Jup hoy

El precio actual de Burning Jup (BURN) hoy es $ 0.00165124, con una variación del 0.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BURN a USD es $ 0.00165124 por BURN.

Burning Jup actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 119,827, con un suministro circulante de 72.57M BURN. Durante las últimas 24 horas, BURN cotiza entre $ 0.00165108 (bajo) y $ 0.00165494 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00350848, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00082187.

En el corto plazo, BURN experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +8.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Burning Jup (BURN)

Cap de mercado $ 119.83K$ 119.83K $ 119.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 161.10K$ 161.10K $ 161.10K Suministro de Circulación 72.57M 72.57M 72.57M Suministro total 97,574,812.974274 97,574,812.974274 97,574,812.974274

La capitalización de mercado actual de Burning Jup es de $ 119.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BURN es de 72.57M, con un suministro total de 97574812.974274. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 161.10K.