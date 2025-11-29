Precio de Bunana hoy

El precio actual de Bunana (BUNANA) hoy es --, con una variación del 2.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUNANA a USD es -- por BUNANA.

Bunana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 932,381, con un suministro circulante de 1.00B BUNANA. Durante las últimas 24 horas, BUNANA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00595379, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BUNANA experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -27.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bunana (BUNANA)

Cap de mercado $ 932.38K$ 932.38K $ 932.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 932.38K$ 932.38K $ 932.38K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bunana es de $ 932.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUNANA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 932.38K.