Información del precio (USD) de Built on Nothing (BON)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.0019941$ 0.0019941 $ 0.0019941 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.03% Cambio de Precio (1D) -18.77% Cambio de Precio (7D) -42.35% Cambio de Precio (7D) -42.35%

El precio en tiempo real de Built on Nothing (BON) es de --. Durante las últimas 24 horas, BON se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BON es de $ 0.0019941, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BON ha cambiado en un +0.03% en la última hora, -18.77% en 24 horas y -42.35% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Built on Nothing (BON)

Cap de mercado $ 151.40K$ 151.40K $ 151.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 179.24K$ 179.24K $ 179.24K Suministro de Circulación 844.09M 844.09M 844.09M Suministro total 999,327,093.931504 999,327,093.931504 999,327,093.931504

La capitalización de mercado actual de Built on Nothing es de $ 151.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BON es de 844.09M, con un suministro total de 999327093.931504. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 179.24K.