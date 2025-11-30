Precio de Bubblebid hoy

El precio actual de Bubblebid (BBB) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BBB a USD es -- por BBB.

Bubblebid actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,175.37, con un suministro circulante de 21.00M BBB. Durante las últimas 24 horas, BBB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01369516, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BBB experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bubblebid (BBB)

Cap de mercado $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

