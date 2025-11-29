Precio de Bitecoin hoy

El precio actual de Bitecoin (BITE) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BITE a USD es -- por BITE.

Bitecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,225, con un suministro circulante de 420.69M BITE. Durante las últimas 24 horas, BITE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.051432, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BITE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bitecoin (BITE)

Cap de mercado $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K Suministro de Circulación 420.69M 420.69M 420.69M Suministro total 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitecoin es de $ 68.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BITE es de 420.69M, con un suministro total de 420690000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.23K.