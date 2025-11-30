Precio de Beta Trader hoy

El precio actual de Beta Trader (BETA) hoy es $ 0.00001115, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BETA a USD es $ 0.00001115 por BETA.

Beta Trader actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,132.05, con un suministro circulante de 998.56M BETA. Durante las últimas 24 horas, BETA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00442072, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001071.

En el corto plazo, BETA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Beta Trader (BETA)

Cap de mercado $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K Suministro de Circulación 998.56M 998.56M 998.56M Suministro total 998,560,999.19506 998,560,999.19506 998,560,999.19506

La capitalización de mercado actual de Beta Trader es de $ 11.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BETA es de 998.56M, con un suministro total de 998560999.19506. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.13K.