Precio de BENQI hoy

El precio actual de BENQI (QI) hoy es $ 0.00398196, con una variación del 2.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QI a USD es $ 0.00398196 por QI.

BENQI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,671,832, con un suministro circulante de 7.20B QI. Durante las últimas 24 horas, QI cotiza entre $ 0.00395134 (bajo) y $ 0.00410434 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.39417, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00323513.

En el corto plazo, QI experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de +8.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BENQI (QI)

Cap de mercado $ 28.67M$ 28.67M $ 28.67M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.67M$ 28.67M $ 28.67M Suministro de Circulación 7.20B 7.20B 7.20B Suministro total 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BENQI es de $ 28.67M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QI es de 7.20B, con un suministro total de 7200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.67M.