Precio de Babel hoy

El precio actual de Babel (BABEL) hoy es --, con una variación del 12.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BABEL a USD es -- por BABEL.

Babel actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,726, con un suministro circulante de 1.00B BABEL. Durante las últimas 24 horas, BABEL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BABEL experimentó un cambio de -2.26% en la última hora y de -0.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Babel (BABEL)

Cap de mercado $ 51.73K$ 51.73K $ 51.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.73K$ 51.73K $ 51.73K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

