El precio actual de Astera USD hoy es 0.02013168 USD. La capitalización de mercado de ASUSD es 241,580 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ASUSD a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!El precio actual de Astera USD hoy es 0.02013168 USD. La capitalización de mercado de ASUSD es 241,580 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ASUSD a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más!

Precio de Astera USD (ASUSD)

Precio en vivo de 1 ASUSD en USD:

$0.02013168
0.00%1D
Estos datos del token provienen de terceros.
Gráfico de precios en vivo de Astera USD (ASUSD)
Última actualización de la página: 2025-11-29 21:05:38 (UTC+8)

Precio de Astera USD hoy

El precio actual de Astera USD (ASUSD) hoy es $ 0.02013168, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASUSD a USD es $ 0.02013168 por ASUSD.

Astera USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 241,580, con un suministro circulante de 12.00M ASUSD. Durante las últimas 24 horas, ASUSD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00969355.

En el corto plazo, ASUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -74.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Astera USD (ASUSD)

$ 241.58K
--
$ 241.58K
12.00M
12,000,000.0
La capitalización de mercado actual de Astera USD es de $ 241.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ASUSD es de 12.00M, con un suministro total de 12000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 241.58K.

Historial de precios de Astera USD USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
24H Mín
$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0
$ 2.0
$ 0.00969355
--

--

-74.82%

-74.82%

Historial de precios de Astera USD (ASUSD) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Astera USD a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Astera USD a USD fue de $ -0.0192847724.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Astera USD a USD fue de $ -0.0197261695.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Astera USD a USD fue de $ -0.979319819977877.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0--
30 Días$ -0.0192847724-95.79%
60 Días$ -0.0197261695-97.98%
90 Días$ -0.979319819977877-97.98%

Predicción de precios para Astera USD

Predicción del precio de Astera USD (ASUSD) para 2030 (en 5 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ASUSD en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Astera USD (ASUSD) para 2040 (en 15 años)

Para 2040, el precio de Astera USD podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Astera USD

¿Cuánto costará 1 Astera USD en 2030?
Si Astera USD crece a una tasa anual del 5%, su valor estimado podría alcanzar alrededor de $-- en 2026, $-- en 2030, $-- en 2035, y $-- en 2040. Estas cifras ilustran un escenario de crecimiento compuesto constante, aunque el precio futuro real dependerá de la adopción del mercado, los desarrollos regulatorios y las condiciones macroeconómicas. Puedes ver la tabla de proyección completa a continuación para obtener un desglose detallado año por año del precio potencial de Astera USD y el ROI estimado.
Actualizaciones importantes de la industria para Astera USD (ASUSD)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
11-29 00:20:15Actualizaciones de la Industria
Algunas meme coins y monedas de IA establecidas muestran un rendimiento sobresaliente hoy, con SQD aumentando más del 78% en un solo día
11-28 17:13:10Actualizaciones de la Industria
Solo 11 cadenas públicas generaron comisiones en cadena superiores a $100.000 en los últimos 7 días
11-28 15:09:57Actualizaciones de la Industria
Índice de Miedo Cripto Rebota a 25, Mercado Permanece en "Miedo Extremo"
11-27 19:52:56Actualizaciones de la Industria
Ranking de entradas/salidas de capital spot en 24h: Entrada neta de $473 millones en BTC, salida neta de $33,22 millones en ETH
11-27 17:01:21Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto sube a 22, el sentimiento de "miedo extremo" continúa disminuyendo
11-27 14:34:40Opiniones de Expertos
El CEO de Tether responde a la rebaja de calificación de USDT por S&P: La fragilidad del sistema antiguo está inquietando a quienes están en el poder

Explorar más sobre Astera USD

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.