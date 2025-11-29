Precio de Astera USD hoy

El precio actual de Astera USD (ASUSD) hoy es $ 0.02013168, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASUSD a USD es $ 0.02013168 por ASUSD.

Astera USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 241,580, con un suministro circulante de 12.00M ASUSD. Durante las últimas 24 horas, ASUSD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00969355.

En el corto plazo, ASUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -74.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Astera USD (ASUSD)

Cap de mercado $ 241.58K$ 241.58K $ 241.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 241.58K$ 241.58K $ 241.58K Suministro de Circulación 12.00M 12.00M 12.00M Suministro total 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Astera USD es de $ 241.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ASUSD es de 12.00M, con un suministro total de 12000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 241.58K.