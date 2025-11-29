Precio de YALA hoy

El precio actual de YALA (YALA) hoy es $ 0.04703, con una variación del 7.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YALA a USD es $ 0.04703 por YALA.

YALA actualmente está en el puesto #928 por capitalización de mercado en $ 12.45M, con un suministro circulante de 264.72M YALA. Durante las últimas 24 horas, YALA cotiza entre $ 0.04236 (bajo) y $ 0.05231 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.45623373838083625, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02456035378449171.

En el corto plazo, YALA experimentó un cambio de +1.35% en la última hora y de +77.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 334.96K.

Información del mercado de YALA (YALA)

Puesto No.928 Cap de mercado $ 12.45M$ 12.45M $ 12.45M Volumen (24H) $ 334.96K$ 334.96K $ 334.96K Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.03M$ 47.03M $ 47.03M Suministro de Circulación 264.72M 264.72M 264.72M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 999,706,749.069593 999,706,749.069593 999,706,749.069593 Tasa de circulación 26.47% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de YALA es de $ 12.45M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 334.96K. El suministro circulante de YALA es de 264.72M, con un suministro total de 999706749.069593. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.03M.