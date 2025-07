Información de STUFF.io (STUFF)

BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet.

Sitio web oficial: https://stuff.io/ Whitepaper: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Explorador de bloques: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b