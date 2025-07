STUFF

BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet.

Nombre

PuestoNo.1070

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación2,405,534,764.224262

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total8,798,967,447.626171

Tasa de circulación0.2405%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.048118305839161324,2024-04-07

Precio más bajo0.003655680498684791,2025-07-01

Blockchain públicaADA

Sector

Redes sociales

