Información de StarryNift (SNIFT)

StarryNift is a premier AI-powered co-creation platform that transforms virtual experiences with AI SDK infrastructure. Users can play games, create content, engage in social interactions, develop DIDs, and earn rewards immersively. Our mission is to push the boundaries of AI infrastructure, redefine interactive experiences, and foster a sense of shared value appreciation with the token economy.

Sitio web oficial: https://starrynift.art/ Whitepaper: https://cdn.starrynift.art/StarryNift-WhitePaper.pdf Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x5c4625ac040486ce7a9054924b8cd3e4ba8480a6