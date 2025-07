Información de ROGIN.AI (ROG)

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

Sitio web oficial: https://rogin.ai Whitepaper: https://rogin.ai/ROGin_AI_Whitepaper_V2.3.2_EN.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x5d43b66da68706d39f6c97f7f1415615672b446b