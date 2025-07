ROG

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

NombreROG

PuestoNo.945

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.08%

Suministro de circulación66,989,873.61

Suministro máx.0

Suministro total200,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.7230281392961057,2025-03-07

Precio más bajo0.1328107600152995,2023-03-04

Blockchain públicaETH

